Где смотреть онлайн Динамо - Олимпиакос: расписание трансляций

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом". Встреча состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Транслировать противостояние украинского и греческого клубов в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 2". В России встречу покажет телеканал "Матч! Футбол 3".

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, а "Олимпиакос" - со второго, обыграв в заключительном туре "Милан".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" может выставить на трансфер полузащитника команды Дениса Гармаша.