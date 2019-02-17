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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити

воскресенье, 17 февраля 2019, 06:40

Восьмой этап Кубка мира по биатлону, который принимает американский Солт-Лейк-Сити, завершится смешанной эстафетой. Гонка пройдет 17 февраля.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити.

Начало гонки - в 23.05.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала.

Отметим, что в текущем сезоне Кубка мира смешанная эстафета ранее проводилась только на первом этапе в Поклюке. Выиграла ее сборная Франции, вторыми стали швейцарцы, третьими - итальянцы, а украинская сборная финишировала на девятой позиции.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити.

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