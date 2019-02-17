Украинский боксер добыл яркую победу нокаутом в первом раунде: опубликовано видео

Украинский боксер Иван Редкач победил 37-летнего американца Тайрона Харриса нокаутом в первом раунде. Бой проходил в рамках полусреднего тяжелого веса.

Бой состоялся в ночь с субботы на воскресенье, 17 февраля, в Лос-Анджелесе на арене в Microsoft Theatre.

"Спасибо большое за поддержку всем, кто пришел поддержать в зал. Всем, кто ждал мою победу и верил в неё. Пару дней отдохнём и узнаем дату следующего боя! Спасибо Богу и моей команде за этот хороший вечер. Мы выиграли!", - написал он.

Интересно, что на официальном взвешивании Редкач оказался тяжелее своего оппонента на килограмм.

Отметим, что это вторая победа Редкача подряд. В июне 2018 года украинец победил американца Брайана Джонса.

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