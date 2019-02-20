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Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки

среда, 20 февраля 2019, 06:05

В рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, 20 февраля пройдет индивидуальная гонка среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской индивидуальной гонки в Раубичах.

Начало гонки - в 18.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

От сборной Украины в гонке выступят шесть биатлонисток: Валя и Вита Семеренко, Настя Меркушина, Ольга Абрамова, Юлия Журавок и Надежда Белкина.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 20 по 24 февраля. В рамках соревнований запланировано проведение восьми гонок.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинка Елена Пидгрушная досрочно завершила текущий сезон.

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