Вот и сказке конец: фанаты "Динамо" о противостоянии с "Челси" в Лиге Европы

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" получило в соперники лондонский "Челси". Болельщики украинского клуба по-разному восприняли результаты жребия.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Некоторые поклонники киевского "Динамо" считают, что нынешний "Челси" можно обыгрывать.

"Челси" - очень достойная команда! Мне будет их не хватать в 1/4 Лиги Европы...", "У "Челси" очевидные проблемы и это нам на руку, конечно. Тем не менее,это "Челси". Будет нелегко", "Ой, та все нормально. Пройдем мы этих пенсионеров! Первый матч на выезде, все отлично!" - пишут в социальных сетях позитивно настроенные болельщики.

Но есть и те, кто сомневается в шансах "Динамо".

"Не долго музыка звучала...", "Вот и сказке конец", "Вот так все мечты разбиваются", "Наши должны прыгнуть выше головы,объективно составы не сравнимы. Так чуточку везения и дисциплина наш шанс", - пишут болельщики.

Ранее "Апостроф" сообщал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.