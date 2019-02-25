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Футболист сборной Украины получил забавное наказание за пари с журналистом: опубликовано видео

понедельник, 25 февраля 2019, 17:25

Футболист сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев принял участие в челендже на скорость с ведущим программы "Футбик" Романом Дяченко и проиграл пари.

За это Караваеву пришлось читать стихотворения, стоя на стуле.

Также Караваев вспомнил эпизод с тренировки сборной Украины, в котором главный тренер команды Андрей Шевченко пробросил ему мяч между ног.

"После такого у меня даже гордость. Ну Конопа меня сразу убил, два дня точно он меня травил, а это только одно "между", еще второе не засняли, там два было, тоже Николай Васильков снимал, думаю. Травили-травили, но я уже в конце говорю, это ж не грех получить "между" от игрока, получавшего Золотой Мяч! У нас Ярмоленко в этом спец, Селезнёв, если он вызван, тоже спец. Зинченко всегда с Колей Матвиенко могут прокинуть", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью со сборной Турции.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Караваев, Заря

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