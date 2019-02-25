"Реал" одержал победу в скандальном матче чемпионата Испании: видеообзор

В матче 25-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Леванте" со счетом 2:1 благодаря двум пенальти.

Счет был открыт в концовке первого тайма. Модрич выполнил подачу с фланга, мяч попал в руку защитнику и арбитр после просмотра видеоповтора решил назначить пенальти, который реализовал Бензема. Во втором тайме "Леванте" сравнял счет, отличился Марти. В конце встречи в ворота хозяев был назначен очень спорный пенальти после падения Каземиро в штрафной. Даже после нескольких повторов нарушение правила не кажется очевидным.

После матча "Реал" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Примеры, "Леванте" остался на 13-й позиции.

"Леванте" – "Реал" Мадрид - 1:2 (0:1)



Голы: Марти (60) - Бензема (43, с пенальти), Бэйл (78, с пенальти)

"Леванте": Фернандес, Кабако, Рубен Везу, Робер, Саймон, Рочина (Дукуре, 60), Кампанья, Барди (Вукчевич, 89), Луна, Марти (Двамена, 73), Моралес.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде, 69), Васкес, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 83).

Предупреждения: Марти (25), Начо (28), Рочина (57), Васкес (68), Педро Лопес (82), Луна (84).

Удаления: Начо (86), Рочина (88).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" опозорился в матче чемпионата Испании.