Усик показал, как готовится к переходу в самый престижный вес: яркое фото

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелую весовую категорию.

В своем аккаунте в Instagram Усик разместил снимок, на котором готовится поднимать штангу.

"Дорога в супертяжелый вес", - подписал фото украинский чемпион.

"Украинский зверь", "Саня, а как же бокс? Или ты уже в пауэрлифтинг перешел?", "Штанга у него около 150 кг. Хороший рабочий вес", "Ты и без этих тяжестей способен побить любого в королевском дивизионе", "Не могу дождаться, когда ты расчистишь супертяжелый дивизион", "Удачи в покорении новых вершин", - комментируют фанаты.

Напомним, ранее стало известно о том, что Усик проведет свой следующий бой 18 мая в США. Кто будет соперником украинца, пока неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что британский чемпион Энтони Джошуа оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.