В чемпионате Украины впервые в истории появился футболист из Исландии

"Черноморец" объявил о переходе исландского нападающего Арни Вильхьяльмссона.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Украинский клуб арендовал Вильхьяльмссона у клуба "Термалика". Стоит отметить, что Вильхьяльмссон стал первым исландцем в истории украинской Премьер-лиги.

24-летний форвард выступал за "Термалику" с 2019 года, провел за клуб восемь матчей и забил четыре гола. Ранее играл за "Брейдаблик", "Хаукар", "Лиллестрем" и "Йонкопинг". Сыграл один матч за сборную Исландии.

После 19 туров "Черноморец" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 15 очков. Следующий матч одесский клуб проведет 2 марта на своем поле с донецким "Шахтером".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в чемпионате Украины впервые за пять лет появился футболист из России.