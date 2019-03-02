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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

суббота, 02 марта 2019, 17:44

6 марта в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 22.00.

Букмекеры в этом матче прогнозируют победу хозяев поля. На домашний успех ПСЖ можно поставить с коэффициентом 1,47, на ничейный результат - 4,60, а на победу "Манчестер Юнайтед" - 6,50.

Также букмекеры не сомневаются, что в четвертьфинал выйдет ПСЖ. Проход парижан оценивается коэффициентом 1,02, а проход манкунианцев - 11,00.

Напомним, первый матч завершился выездной победой ПСЖ со счетом 2:0.

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Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" в чемпионате Англии.

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