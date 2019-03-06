РУС. | УКР.

среда, 6 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

6 марта

10:05
Где смотреть онлайн Порту - Рома: расписание трансляций
10:04
На Волыни на ходу загорелся пассажирский поезд: фото
09:51
Усик - Поветкин: стало известно о громком решении по бою
09:43
В Киеве разыскивают "уникального" вора, выманивающего деньги: в сети показали видео
09:41
Моника Белуччи впервые появилась на публике с молодым бойфрендом
09:34
Куриный маршал: в сети высмеяли видео с заявлением главаря ЛНР
09:32
Скандал возник под выборы: политолог высказался о расследовании хищений в Минобороны
09:22
Под Киевом произошло серьезное ЧП с маршруткой: фото
09:19
Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах
09:15
Где смотреть онлайн ПСЖ - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
09:11
​Доллар и евро стремительно дешевеют: актуальный курс на 6 марта
09:11
Появились фото новейших вертолетов Airbus, которые получит Украина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн ПСЖ - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

среда, 06 марта 2019, 09:15

6 марта в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится на стадионе "Парк де Пренс".

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Порту" - "Рома" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России этот поединок будут показывать телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче ПСЖ обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 2:0.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Порту - Рома Онлайн-трансляция матча

ПСЖ - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

Реал - Аякс - 1:4 Хроника матча, видео голов

Боруссия - Тоттенхэм Хотспур - 0:1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: