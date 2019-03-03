Милевский завоевал первый трофей после возвращения в "Динамо": видеообзор

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Беларуси в составе брестского "Динамо".

В матче за трофей "Динамо-Брест" обыграло чемпиона страны БАТЭ со счетом 3:1.

Милевский провел на поле весь матч, но отличиться результативными действиями не сумел.

Также отметим, что за "Динамо-Брест" весь матч на поле отыграл украинец Александр Нойок, а Алексей Хобленко вышел на замену за десять минут до финального свистка.

Напомним, Милевский в январе вернулся в брестское "Динамо" после того, как провел осеннюю часть сезона в венгерской "Кишварде".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в Англии высоко оценили игру украинского футболиста.