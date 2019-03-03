Снова без еврокубков: "Карпаты" потерпели поражение в важнейшем матче - опубликовано видео

Львовские "Карпаты" в рамках 20-го тура чемпионата Украины потерпели поражение в дерби с ФК "Львов".

Судьбу матча решил автогол Ади Мехремича, который отправил мяч в сетку собственных ворот после подачи с фланга.

Таким образом, "Карпаты", у которых осталось 20 очков, лишились шансов попасть в топ-шестерку УПЛ и побороться за выход в еврокубки. В то же время "Львов" набрал 26 очков, идет восьмым и продолжает борьбу за топ-6.

"Карпаты" - ФК "Львов" - 0:1

Гол: Мехремич, 35 (в свои ворота)

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе, Гуйе, Мехремич, Мякушко, Толочко, Онгла, Слива, Швед, Дебелко (Понде, 53), Ди Франко (Йода, 69)

ФК "Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов, Приймак, Мартан (Жонатан, 77), Липе (Кадина, 83), Пернамбуко, Педро, Бруно (Алваро, 90+10)

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что аутсайдер чемпионата Украины выиграл впервые за полгода.