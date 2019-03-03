Украинский боксер защитил титул в чемпионском бою

22-летний украинский боксер Любомир Пинчук (9-1, 6 КО) защитил чемпионский титул Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе в бою с 37-летним немцем Тэдом Беркхаузеном (5-6-2, 1 КО). Бой состоялся в Питтсбурге (США).

Пинчук одержал победу нокаутом во втором раунде.

Напомним, что этот титул украинец завоевал прошлым летом, одержав победу над 27-летним Ламонтом Кайперсом (9-12-4, 1 КО).

Кроме того, украинец Олег Довгун (6-0, 2 КО) защитив свой титул ABF USA во втором легчайшем весе, одержав победу единогласным решением судей в поединке с американцем Дароном Уильямсом (7-1, 4 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира.