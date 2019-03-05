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Реал - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 05 марта 2019, 11:50

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать амстердамский "Аякс". Встреча пройдет 5 марта.

РЕАЛ - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча. На победу "сливочных" можно поставить с коэффициентом 1,60, ничейный результат оценивается коэффициентом 4,20, а сенсация от "Аякса" - 5,25.

РЕАЛ - АЯКС: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Также букмекеры не сомневаются в том, что "Реал" пройдет в четвертьфинал турнира. На это дается близкий к минимальному коэффициент 1,08. В то же время проход "Аякса" букмекеры оценивают коэффициентом 7,00.

Напомним, первый матч этих команд завершился выездной победой "Реала" со счетом 2:1.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что капитан "Реала" получил дисквалификацию в Лиге чемпионов.

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