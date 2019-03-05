"Тоттенхэм" всухую "вынес" топ-команду Германии из Лиги чемпионов: видеообзор

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Тоттенхэм Хотспур".

Немецкий клуб имел ощутимое преимущество по ходу всего матча, нанеся в четыре раза больше ударов, чем соперник - 20-5. Впрочем, несмотря на все усилия, отличиться дортмундцам так и не удалось. Их ударам либо не хватало точности, либо прекрасно играл Льорис. Единственный гол был забит в начале второго тайма. Кейн вышел один на один и четко переиграл голкипера. Этот удар так и остался единственным ударом в створ у англичан за весь матч.

БОРУССИЯ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ВИДЕО ГОЛА

"Тоттенхэм" обыграл соперника со счетом 4:0 по сумме двух встреч и теперь сыграет в 1/4 финала.

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Тоттенхэм Хотспур" Лондон Англия - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:3

Гол: Кейн, 48

"Боруссия": Бюрки, Геррейру (Пулишич, 62), Аканджи, Диалло, Витцель, Гетце, Вайгль, Вольф (Бруун Ларсен, 62), Санчо, Ройс (Дилэйни, 74), Пако Алькасер.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Уинкс (Дайер, 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз, 83), Орье, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 71).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

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Первый тайм

Второй тайм