Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: видео гола

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Тоттенхэм Хотспур".

Единственный гол был забит в самом начале второго тайма. Харри Кейн получил передачу от Мусса Сиссоко, вышел один на один и уверенно переиграл Романа Бюрки.

БОРУССИЯ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ВИДЕООБЗОР

"Тоттенхэм Хотспур" обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Тоттенхэм Хотспур" Лондон Англия - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:3

Гол: Кейн, 48

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" проиграл "Челси" в чемпионате Англии.