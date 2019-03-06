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Челси - Динамо: эксперт назвал сильные стороны "пенсионеров"

среда, 06 марта 2019, 17:11

Киевское "Динамо" получило одного из самых сильных соперников в Лиге Европы, так как лондонский "Челси" может рассматривать турнир как единственную возможность для выхода в Лигу чемпионов.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Такое мнение "Апострофу" выразил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов

"Они в любом случае не будут играть расхлябано. Скорее всего Сарри выставит полуторный состав – допустим, даст отдохнуть Азару, Рюдигеру, Жоржиньо, Канте. Но я нисколько не сомневаюсь, что те, кто выйдут на поле, будут играть серьезно", - отметил специалист.

Говоря о форме "Челси", Шахов назвал ее "не самой лучшей", но признал, что команда уже отошла от череды неудачных игр.

"Более того, это может сыграть негативно против "Динамо" в том плане, что "Челси" во многом переосмыслил свою игру: и финал Кубка лиги с "Манчестер Сити", и матч с "Тоттенхэм Хотспур" в чемпионате показали, что "Челси" против сильных соперников играет несколько иначе. То есть команда не стесняется закрываться, не стесняется играть по принципу собаки на сене, может позволить и себе не играть и не дать сыграть сопернику", - добавил он.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что матч "Челси" - "Динамо" пройдет 7 марта в Лондоне.

Подробнее о предстоящем матче читайте в колонке Андрея Шахова на "Апострофе": Как "Динамо" победить "Челси": практически невозможно, но есть нюансы.

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