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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

среда, 06 марта 2019, 11:04

6 марта в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Букмекеры в этом матче прогнозируют победу хозяев поля. На домашний успех ПСЖ можно поставить с коэффициентом 1,45, на ничейный результат - 4,90, а на победу "Манчестер Юнайтед" - 7,10.

Также букмекеры не сомневаются, что в четвертьфинал выйдет ПСЖ. Проход парижан оценивается коэффициентом 1,02, а проход манкунианцев - 17,00.

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, первый матч завершился выездной победой ПСЖ со счетом 2:0.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" в чемпионате Англии.

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