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"Реал" может возглавить скандальный специалист

среда, 06 марта 2019, 16:05

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал о том, кто может стать следующим тренером "королевского клуба".

По его словам, на эту должность есть единственный кандидат - Жозе Моуринью, который уже возглавлял команду с 2010 по 2013 годы.

"Моуринью - единственный тренер, которого уважает Перес. Я не сомневаюсь, что Жозе первый кандидат на должность следующего наставника "Реала". Думаю, что шансы очень велики на его возвращение на должность главного тренера в следующем сезоне.

Кто еще? Ну, может, Маурисио Почеттино. Но в ближайшее время будет много появляться кандидатов, потому что болельщики не смогут принять текущую ситуацию", - сказал Кальдерон.

Сейчас командой руководит Сантьяго Солари, под руководством которого "сливочные" проиграли последние четыре домашних матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" позорно вылетел из Лиги чемпионов.

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