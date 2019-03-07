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Порту - Рома: видео голов

четверг, 07 марта 2019, 00:44

Португальский "Порту" обыграл итальянскую "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробился в четверьтфинал турнира. После выездного поражения 1:2 "драконы" смогли отыграться с таким же счетом и добили соперника в дополнительное время благодаря единственному мячу.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Рома".

Португальцы вышли вперед благодаря точному удару Тикиньо на 26-й минуте, но спустя 11 минут Де Росси счет сравнял ударом с пенальти. В начале второго тайма Марега вновь вывел "драконов" вперед и до окончания основного времени счет не менялся.

Решающим стал мяч Теллеса с пенальти во втором дополнительном тайме.

Порту - Рома 3:1

Голы: Тикиньо, 26, Марега, 54, Теллес, 117 - Де Росси, 37 (пен.)

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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