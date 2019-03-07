Украина вошла в топ-10 в первой гонке на чемпионате мира по биатлону

7 марта в шведском Эстерсунде состоялась первая гонка чемпионата мира по биатлону-2019.

В смешанной эстафете победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла Германия, также в тройку вошли итальянцы.

Украинская сборная заняла седьмое место, уступив победителям 2 минуты 27 секунд. Украинцы обошлись без штрафных кругов, но использовали 10 дополнительных патронов.

Результаты гонки:

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)

2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

...

7. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный).

Ранее "Апостроф" публиковал календарь всех гонок чемпионата мира по биатлону-2019.