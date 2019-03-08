Манчестер Сити - Шальке: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграет с немецким "Шальке". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". В первом матче "Манчестер Сити" обыграл "Шальке" со счетом 3:2 на выезде.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шальке".

Начало матча в 22:00.

Безоговорочным фаворитом этого матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,15. Ничья оценивается коэффициентом 7,00. На успех "Шальке" можно поставить с коэффициентом 16,50.

При этом на выход в четвертьфинал "Манчестер Сити" дается коэффициент 1,01. В том же случае коэффициент на проход "Шальке" составляет 19,00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Манчестер Сити" сделали громкое заявление об украинском футболисте.