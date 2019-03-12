Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Шальке: расписание трансляций

12 марта в состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и немецким "Шальке". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". В первом матче "Манчестер Сити" обыграл "Шальке" со счетом 3:2 на выезде.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шальке" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Манчестер Сити" занял первое место в группе F, опередив "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм". "Шальке" финишировал на второй позиции в группе D, выступая с "Порту", "Галатасараем" и "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" завоевал Кубок лиги в битве с "Челси".