В сборной Украины приняли важное решение по российским специалистам

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что команда расстанется с российскими сервисменами, которые занимались подготовкой лыж к гонкам.

Слова Брынзака приводит Biathlon.com.ua.

"С ними мы однозначно не будем продолжать сотрудничество. Мы уже ведем переговоры с итальянскими сервисменами. Будем больше доверять и нашим ребятам. Но, при этом, не хотелось бы, чтобы молодые тренеры Ященко и Кравченко использовались как сервисмены - они нам нужны именно в тренерской роли. Поэтому мы сейчас занимаемся поиском. Учитываем и рекомендации Виталия Руденчика, который долгое время возглавлял сервис-группу у нас. Общаемся и с тренерами, выслушиваем их пожелания. Думаю, к сезону сможем полностью решить этот вопрос", - сказал Брынзак.

Ранее "Апостроф" публиковал слова лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного, который раскритиковал сервисменов.