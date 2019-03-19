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В сборной Украины приняли важное решение по российским специалистам

вторник, 19 марта 2019, 15:15

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что команда расстанется с российскими сервисменами, которые занимались подготовкой лыж к гонкам.

Слова Брынзака приводит Biathlon.com.ua.

"С ними мы однозначно не будем продолжать сотрудничество. Мы уже ведем переговоры с итальянскими сервисменами. Будем больше доверять и нашим ребятам. Но, при этом, не хотелось бы, чтобы молодые тренеры Ященко и Кравченко использовались как сервисмены - они нам нужны именно в тренерской роли. Поэтому мы сейчас занимаемся поиском. Учитываем и рекомендации Виталия Руденчика, который долгое время возглавлял сервис-группу у нас. Общаемся и с тренерами, выслушиваем их пожелания. Думаю, к сезону сможем полностью решить этот вопрос", - сказал Брынзак.

Ранее "Апостроф" публиковал слова лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного, который раскритиковал сервисменов.

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