Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекеров на чемпионский бой

30 марта в США пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе между обладателем титула украинцем Александром Гвоздиком и французским претендентом Дуду Нгумбу.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом этого боя. На победу украинца дается минимальный коэффициент 1,01, тогда как на сенсацию от Нгумбу - 14,80. Ничья традиционно считается наименее вероятным вариантом - коэффициент 34,00.

Напомним, Гвоздик будет проводить первую защиту своего чемпионского пояса, который в декабре прошлого года отобрал у Адониса Стивенсона.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Гвоздик вышел на первое место в престижном мировом рейтинге.