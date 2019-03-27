Где смотреть онлайн Гвоздик - Нгумбу: расписание трансляций

30 марта в Филадельфии состоится бой между украинским боксером Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО) и французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

ГВОЗДИК - НГУМБУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Прямую трансляцию битвы Усика и Беллью можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Начало боя - ориентировочно в 4.50.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, на кону в этом бою будет стоять титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, которым владеет Гвоздик. Украинский боксер впервые будет защищать чемпионский пояс.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Гвоздик завершает подготовку к бою с Нгумбу.