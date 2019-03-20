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Жвачку легендарного тренера продали на аукционе за космическую сумму: опубликовано фото
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Жвачку легендарного тренера продали на аукционе за космическую сумму: опубликовано фото

среда, 20 марта 2019, 09:45

На интернет-аукционе eBay продали жевательную резинку, которую жевал легендарный британский футбольный тренер Алекс Фергюсон.

За жвачку победитель аукциона заплатил 390 тысяч фунтов.

Известно, что речь идет о жевательной резинке, которую тогдашний тренер английского "Манчестер Юнайтед" жевал в матче против "Вест Бромвич Альбион" 19 мая 2013 года. Встреча завершилась со счетом 5:5 и стала последней для именитого специалиста в карьере.

Средства от реализации необычного лота будут переданы в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Алекс Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Вместе с легендой клуба "красные дьяволы" выиграли 38 трофеев, в том числе - 13 титулов чемпионов Англии и два кубка в Лиге чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Валерий Лобановский занял шестое место в рейтинге лучших наставников в истории клубного футбола по версии France Football.

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