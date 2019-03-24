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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Холменколлене

воскресенье, 24 марта 2019, 00:05

24 марта в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта в Холменколлене.

Начало гонки - в 14.45.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до старта гонки.

Напомним, что за первое место в общем зачете Кубка мира продолжают борьбу итальянские биатлонистки Доротея Вирер (882 очка) и Лиза Витоцци (852). В первую тройку также входит норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (791). Лучшая из украинок - Анастасия Меркушина занимает 33 место, набрав 213 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Вирер выиграла женский масс-старт на чемпионате мира в Остерсунде.

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