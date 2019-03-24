Определилась победительница Кубка мира по биатлону: какие места заняли украинки

Завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону среди женщин.

Победительницей общего зачета стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 904 очка. Второе место заняла ее соотечественница Лиза Витоцци (882). В тройку сильнейших также вошла словачка Анастасия Кузьмина (870). Для Вирер победа в Кубке мира стала первой в ее карьере.

Лучшей среди украинок оказалась Анастасия Меркушина, которая заняла 34 место, набрав 213 очков. Далее украинки расположились следующим образом: 37 - Юлия Джима (187), 44 - Елена Пидгрушная (146), 46 - Вита Семеренко (139), 48 - Валентина Семеренко (117), 70 - Юлия Журавок (48), 77 - Яна Бондар (37).

Ранее "Апостроф" сообщал результаты женского масс-старта в Холменколлене.