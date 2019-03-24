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Определилась победительница Кубка мира по биатлону: какие места заняли украинки

воскресенье, 24 марта 2019, 17:05

Завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону среди женщин.

Победительницей общего зачета стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 904 очка. Второе место заняла ее соотечественница Лиза Витоцци (882). В тройку сильнейших также вошла словачка Анастасия Кузьмина (870). Для Вирер победа в Кубке мира стала первой в ее карьере.

Лучшей среди украинок оказалась Анастасия Меркушина, которая заняла 34 место, набрав 213 очков. Далее украинки расположились следующим образом: 37 - Юлия Джима (187), 44 - Елена Пидгрушная (146), 46 - Вита Семеренко (139), 48 - Валентина Семеренко (117), 70 - Юлия Журавок (48), 77 - Яна Бондар (37).

Ранее "Апостроф" сообщал результаты женского масс-старта в Холменколлене.

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