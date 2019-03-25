Боец ММА невероятным ударом отправил соперника в нокаут: опубликовано видео

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис одержал победу в бою со Стивеном Томпсоном. Поединок состоялся на турнире в Нэшвилле.

В концовке второго раунда Петтис ударом кулаком в прыжке отправил соперника в нокаут. Данный прием называется "ударом супермена".

Для 32-летнего Петтиса этот бой стал 30-м в карьере. В них он одержал 22 победы (8 - нокаутом), а также потерпел восемь поражений.

Стоит отметить, что бой Петтиса с Томпсоном прошел в полусреднем весе, став для него дебютным в новой весовой категории.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда ММА Макгрегор влип в очередной громкий скандал.