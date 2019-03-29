Украинский футболист забил космический гол: опубликовано видео

Нападающий "Колоса" из Ковалевки Владимир Лысенко отметился удивительным голом в матче 20-го тура чемпионата Украины в первой лиге против краматорского "Авангарда" (1:0).

Лысенко забил гол прекрасным дальним ударом, после которого мяч по невероятной траектории залетел в верхний угол ворот "Авангарда".

Благодаря этой победе "Колос", набрав 38 очков, вышел на второе место в турнирной таблице первой лиги и претендует на выход в Премьер-лигу. Следующий матч ковалевский клуб проведет 6 апреля на выезде с "Николаевым".

30-летний Лысенко выступает за "Колос" с 2017 года, провел за клуб 35 матчей и забил 11 голов. Форвард является воспитанником "Динамо", а за свою карьеру также выступал за "Арсенал", "Металлист", "Волынь", "Кривбасс", "Говерлу", "Севастополь", "Олимпик" и "Десну". Сыграл 24 матча за молодежную сборную Украины и забил четыре гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" назвала лучший гол в истории клуба.