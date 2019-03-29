РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 марта

12:29
Путинские моряки отреагировали на появление кораблей НАТО в Черном море: фото
12:28
Источники рассказали о встрече с Коломойским скандального топ-чиновника ГПУ: интересный документ
12:15
Украинский футболист забил космический гол: опубликовано видео
12:05
Стало известно, почему Леди Гага отменила помолвку
12:01
Разрушительное ДТП с ассенизатором под Киевом: новое видео и подробности
11:55
​Средняя зарплата в Украине установила новый рекорд: названа цифра
11:50
Надо закрывать лавочку: экс-игрок сборной Украины резко высказался о натурализации
11:31
В Киеве погибла семья при пожаре в многоэтажке: фото и видео с места трагедии
11:29
Смерть ребенка во время операции: под Одессой назревает врачебный скандал
11:25
В платье за 700 долларов: Катя Осадчая очаровала весенним образом
11:07
Появились фото тестовых образцов новой формы ВСУ
11:05
УЕФА серьезно наказал "Шахтер": названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский футболист забил космический гол: опубликовано видео

пятница, 29 марта 2019, 12:15

Нападающий "Колоса" из Ковалевки Владимир Лысенко отметился удивительным голом в матче 20-го тура чемпионата Украины в первой лиге против краматорского "Авангарда" (1:0).

Лысенко забил гол прекрасным дальним ударом, после которого мяч по невероятной траектории залетел в верхний угол ворот "Авангарда".

Благодаря этой победе "Колос", набрав 38 очков, вышел на второе место в турнирной таблице первой лиги и претендует на выход в Премьер-лигу. Следующий матч ковалевский клуб проведет 6 апреля на выезде с "Николаевым".

30-летний Лысенко выступает за "Колос" с 2017 года, провел за клуб 35 матчей и забил 11 голов. Форвард является воспитанником "Динамо", а за свою карьеру также выступал за "Арсенал", "Металлист", "Волынь", "Кривбасс", "Говерлу", "Севастополь", "Олимпик" и "Десну". Сыграл 24 матча за молодежную сборную Украины и забил четыре гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" назвала лучший гол в истории клуба.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: