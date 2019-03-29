В команде чемпиона мира оценили перспективы Кличко при возвращении в ринг

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что украинец Владимир Кличко (64-5, 59 КО) в случае возвращения в ринг займет место среди лучших боксеров в мире.

Слова Хирна приводит Metro.

"Любой тяжеловес хотел бы выйти в ринг и провести бой с лучшими боксерами. Проблемой для Кличко может стать отсутствие практики и боев в последние годы. Но если он вернется, то сразу попадет в топ-5. В этом нет сомнений", - сказал Хирн.

Напомним, что стримминговая платформа DAZN готова заплатить Кличко 70 миллионов евро за возвращение в ринг. В случае возвращения Кличко может провести бои против боксера из топ-10 мирового рейтинга в Германии, Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), а также экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (27-1-0, 19 КО).

Ранее "Апостроф" публиковал мнение Виталия Кличко о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.