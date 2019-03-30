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Гвоздик - Нгумбу: определился победитель церемонии взвешивания

суббота, 30 марта 2019, 10:00

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и претендент на титул Дуду Нгумбу провели официальную церемонию взвешивания.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Украинец на весах оказался тяжелее оппонента: вес Гвоздика составил 79,2 кг, когда соперник весит 79,0 кг.

Бой Гвоздик - Нгумбу пройдет в ночь с 30 на 31 марта по киевскому времени. Украинский боксер будет впервые в карьере проводить защиту своего титула.

Напомним, что украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) вышел на первое место в рейтинге лучших полутяжеловесов мира от авторитетного ресурса Boxrec.

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