Легендарный боксер готов вернуться на ринг: названы возможные соперники

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) может возобновить профессиональную карьеру.

Об этом в интервью Helen Yee Sports сообщил отец боксера Флойд Мейвезер-старший.

Он отметил, что Мейвезер может дать реванш Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО), а также встретиться с Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 КО).

"Если Эдриен Бронер захочет провести этот поединок, он его получит. Не сомневаюсь в победе Флойда как над Бронером, так и над Пакьяо", - сказал Мейвезер-старший.

Отметим, что Мейвезер боксировал против Пакьяо в 2015 году, когда выиграл единогласным решением судей. Свой последний на данный момент бой американец провел в 2017 году, когда техническим нокаутом победил Конора Макгрегора.

Напомним, в последний день 2018 года Мейвезер одержал победу над японским боксером в выставочном бою.