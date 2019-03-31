Отбыл номер: появилась реакция Гвоздика на неожиданное завершение чемпионского боя

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал победу техническим нокаутом в бою с французом Дуду Нгумбу.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Поединок был остановлен в пятом раунде из-за травмы ноги, которую получил соперник украинца.

"Я не знаю, что на самом деле случилось, не был в его шкуре, но могу точно сказать, что я не видел, чтобы там произошло что-то серьезное. Не понимаю, что случилось. Возможно, парень приехал просто отбыть номер. Конечно, это досадно, хотелось, чтобы все было немного иначе - провести больше раундов, побоксировать. Тем более, к моменту травмы ничего не удалось показать, потому что это было по сути только начало боя, была какая-то нервозность. Только она начала проходить, как бой закончился.

Не хотел бросаться на амбразуру с первого раунда. Хотел нащупать соперника, начать потихоньку. И когда я начал его чувствовать, начал понимать, что с ним делать, а у него немного неловкий стиль, когда я начал находить свой темп и ритм, вы видели, что произошло. Вряд ли болельщики увидели то, что хотели, но так бывает. Я сам себе соперников не подбираю, к сожалению", - сказал Гвоздик.

Также украинский боксер высказался о своем следующем поединке:

"Насколько я знаю, следующей должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна. А если промоутеры смогут договориться об объединении титулов, то значит, будет объединение".

Ранее "Апостроф" также опубликовал полное видео боя Гвоздик - Нгумбу.