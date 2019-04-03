Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций

В центральном матче 23-го тура чемпионата Украины "Заря" будет принимать "Динамо". Встреча пройдет 3 апреля на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье.

ЗАРЯ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 18.30.

В прямом эфире украинского ТВ встречу "Зари" и "Динамо" покажет телеканал "2+2".

Напомним, после первого этапа чемпионата Украины "Заря", набрав 32 очка, занимает в турнирной таблице четвертое место, а "Динамо" (50 очков) идет на второй позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" избавилось от бразильского легионера.