Футболист "Шахтера" показал детям, как расслабляться после матча: опубликованы фото и видео

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко после выступления за сборную Украины в матчах против Португалии и Люксембурга провел тренировку с детьми.

В Киеве Матвиенко показал детям, как нужно расслабляться после напряженных матчей. В частности, футболист продемонстрировал профессиональные упражнения, направленные на расслабление мышц, которые используются в сборной Украины.

"Сейчас идет такой сложный и напряженный период, много времени надо уделить восстановлению. Поэтому я использую упражнения, как с помощью мяча размять поясницу после тяжелых тренировок, - сказал Матвиенко.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что сборная Украины добилась прогресса в мировом футбольном рейтинге.