Американская гимнастка завершила карьеру из-за ужасной травмы: опубликовано жуткое видео

Американская гимнастка Саманта Керио получила страшную травму во время студенческих соревнований, которые состоялись в Батон-Руж (США).

Об этом сообщает Mirror.

В результате приземления Керио получила перелом обеих ног со смещением коленных чашечек. Зрителей настолько потрясло произошедшее, что некоторое время на арене стояла тишина.

Из-за этой травмы Керио приняла решение не продолжать спортивную карьеру.

"Этот вечер был последним для меня в качестве гимнастки. Я ухожу из этого вида спорта спустя 18 лет занятий им. Быть может, окончание карьеры оказалось не таким, как я планировала, но в жизни никогда и ничего не идет по плану", - написала американка в своем Instagram.

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