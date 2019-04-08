Кто против "Шахтера": результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины.

Главный фаворит турнира донецкий "Шахтер" сыграет с "Днепром-1". Еще один претендент на трофей - луганская "Заря" встретится с "Ингульцом". По регламенту турнира, клубы из более низшей лиги проведут матчи на своих полях.

Результаты жеребьевки:

"Днепр-1" - "Шахтер"

"Ингулец" - "Заря"

Матчи состоятся 17 апреля.

Финальный поединок состоится 15 мая в Запорожье.

"Шахтер" является 12-кратным обладателем Кубка Украины. Данный показатель является рекордом страны. Остальные участники трофей пока не выигрывали. Ближе всех к победе в турнире была "Заря", которая в 2016 году дошла до финала, но уступила "Шахтеру" со счетом 0:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" в драматичном матче выбил "Динамо" из Кубка Украины.