Украинские спортсменки завоевали две золотые медали на престижном турнире

Украинские синхронистки успешно завершили выступления на втором этапе Мировой серии FINA, который состоялся в Греции.

Об этом сообщает сайт турнира.

В последний день соревнований украинки завоевали золотые медали в хайлайте и вольном дуэте.

В дуэте первенствовали Владислава и Марина Алексеевы, которые набрали 92,8000 баллов, опередив соперниц из Италии (90,1000) и Канады (89,1667).

В хайлайте за Украину выступали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Катерина Резник, Яна Нарижна, Марина Алексеева, Валерия Апрельева, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Владислава Алексеева. Украинки набрали 93,3330 баллов. В тройку также вошли Канада (89,3333) и Греция (84,5333).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала две золотые медали в Греции в дуэте и группе.