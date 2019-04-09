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Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: стартовые составы

вторник, 09 апреля 2019, 20:52

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити" на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 9 апреля, в Лондоне.

ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Запасные: Гассанига, Дэвис, Санчес, Фойт, Ваньяма, Лукас Моура, Льоренте

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро

Запасные: Мурич, Компани, Стоунс, де Брюйне, Зане, Жезус, Фоден

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, что встречу обслужит бельгийская бригада арбитров, которую возглавит Бьорн Куйперс.

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

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