Бывший игрок "Шахтера" рассказал о шокирующей драке в команде

Защитник "Карпат" Артем Федецкий признался, что во времена его выступлений за "Шахтер" в команде случались драки.

Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу "Trендец".

"Драки были. С Тимощуком два на два против Срны и Лалатовича. Я тогда попал в первую команду "Шахтера". Наверное, это был мой где-то десятый день пребывания. Мы играли двустороннюю игру, я играл центрального защитника вместе с Лалатовичем. В команде также был Срна. Он играл левого хава. Он вел мяч и Толик где-то его жестко в подкате сбил.

Немного в ножку, немного нет, вынес его за поле вместе с мячом, но встал и ушел. Срна разворачивается и хотел ударить его ногой по плечу. И начали между собой меситься. Все стоят, все растерялись, смотрят... Никто не решается их разнимать.

Вижу, Лалатович подбегает и они вдвоем начинают Толика бить. Я говорю: "Подождите, земелю бьют". Я подбегаю, тык-тык, затем почувствовал удар. Возвращаюсь, а там Лала. Он сейчас, кстати, тренирует в Македонии команду. Классный пацан, но мы неплохо потолкались. Равный бой был. Конечно, это эмоции.

С Срной мы немножко дольше мирились, потому что он говорил, вот, пришел молодой. А с Лалой мы уже на следующий день пожали руки, смеялись, травили, так что все в порядке", - сказал Федецкий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федецкий резко высказался о Ракицком.