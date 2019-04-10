Фанаты "Аякса" устроили ночной кошмар для Роналду и компании: опубликовано видео

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" еще не начался, а болельщики амстердамского клуба уже предприняли попытку помочь своей команде добиться нужного результата в среду.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Ювентус".

Об этом информирует Tuttosport.

Издание сообщает, что в ночь со вторника на среду примерно в 2 часа возле отеля, где остановилась туринская команда, фанаты местного клуба устроили фейерверк. Однако доставить неудобства Криштиану Роналду и компании они не сумели, так как игроки "Ювентуса" располагались в другом крыле гостиницы, куда звуки салюта практически не доносились.

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