Фанаты "Аякса" устроили ночной кошмар для Роналду и компании: опубликовано видео

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" еще не начался, а болельщики амстердамского клуба уже предприняли попытку помочь своей команде добиться нужного результата в среду.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Ювентус".
Об этом информирует Tuttosport.
Издание сообщает, что в ночь со вторника на среду примерно в 2 часа возле отеля, где остановилась туринская команда, фанаты местного клуба устроили фейерверк. Однако доставить неудобства Криштиану Роналду и компании они не сумели, так как игроки "Ювентуса" располагались в другом крыле гостиницы, куда звуки салюта практически не доносились.
MATCHDAY!!!!@juventusfc Welcome to AMSTERDAM— F-SIDE (@FSideNL) 10 апреля 2019 г.
pic.twitter.com/lkL6DaM5xm
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