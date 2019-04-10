Аякс - Ювентус: онлайн видео голов

В Амстердаме проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Аякс" принимает итальянский "Ювентус".
На "Апострофе" проходит онлайн-трансляция встречи нидерландского и итальянского клубов.
В первом тайме гостей вперед вывел точный удар лидера команды Криштиану Роналду, который замкнул мягкий навес в штрафной соперника.
Сразу после перерыва хозяева поля счет сравняли. Удалось это Нерешу, завершившему идеальную атаку нидерландского клуба точным ударом.
Напомним, на предыдущей стадии Лиги чемпионов "Аякс" сенсационно прошел "Реал", а "Ювентус" выбил из борьбы "Атлетико".
Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Аякса" устроили ночной кошмар для Роналду и компании.