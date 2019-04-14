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Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 14 апреля 2019, 14:10

17 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют английские клубы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Явным фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,28. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Тоттенхэма" можно поставить с коэффициентом 10,00.

Также букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом в борьбе за выход в полуфинал. На это предлагается коэффициент 1,35. Проход "Тоттенхэма" оценивается, как 8,00.

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии.

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