Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

17 апреля состоится ответный матч 1/4 Лиги чемпионов, в котором сыграют английские клубы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча между английскими коллективами запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец из "Манчестер Сити" установил рекорд чемпионата Англии.