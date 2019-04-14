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ПСЖ с рекордным счетом унижен в чемпионате Франции: видеообзор

воскресенье, 14 апреля 2019, 23:57
Фото: twitter.com/losc_en

В матче 32-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде проиграл "Лиллю" со счетом 1:5.

Парижане пропустили гол уже на 7-й минуте в результате автогола Менье. Но всего через несколько минут счет сравнял Бернат. На 36-й минуте Бернат оставил ПСЖ в меньшинстве, получив красную карточку. Во втором тайме "Лилль" использовал численное преимущество, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Для ПСЖ это поражение стало самым крупным в чемпионате Франции со 2 декабря 2000 года. Тогда клуб уступил "Седану" также со счетом 1:5.

Несмотря на поражение парижский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Лиге 1, опережая идущий вторым "Лилль" на 17 очков. Чтобы оформить очередной чемпионский титул ПСЖ достаточно набрать два очка в оставшихся семи матчах.

"Лилль" – ПСЖ - 5:1 (1:1)

Голы: Менье (7, автогол), Пепе (55), Бамба (65), Габриэл (71), Фонте (84) - Бернат (11)

"Лилль": Меньян, Сумаоро (Габриэл, 45), Коне, Фонте, Челик, Шека (Сумаре, 69), Тиаго Мендес, Бамба, Иконе (Руй Фонте, 66), Пепе, Реми.

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Бернат, Тиаго Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Дракслер (Курзава, 85), Верратти, Кимпембе, Паредес, Дагба, Мбаппе.

Предупреждения: Тиаго Мендес (45), Мбаппе (45), Дракслер (77), Верратти (81).

Удаление: Бернат (36).

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист ПСЖ совершил промах века.

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