Украинский футболист признан игроком матча в Европе: опубликовано видео

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский признан лучшим игроком своей команды в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против "Брюгге" (3:1).

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В этой встрече Малиновский отметился результативным пасом, а также забил гол с пенальти.

В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский провел за "Генк" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

"Генк" лидирует в турнирной таблице бельгийского чемпионата, имея в активе 41 очко.

Напомним, что украинец входит в сферу интересов итальянской "Ромы".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский провел прекрасный матч в Европе.