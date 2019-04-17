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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

среда, 17 апреля 2019, 11:20
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17 апреля состоится ответный матч 1/4 Лиги чемпионов, в котором сыграют английские клубы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча между английскими коллективами запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец из "Манчестер Сити" установил рекорд чемпионата Англии.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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